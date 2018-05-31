31.05.2018 18:32

В центре Харькова в связи с крестным ходом перекроют несколько улиц

Движение транспорта будет временно приостановлено на ряде улиц завтра, 1 июня, в связи с проведением крестного хода.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, крестный ход пройдет от Свято-Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского монастыря.



Так, с 11:00 до 12:30 будет запрещено движение транспорта по пл. Благовещенской, спуску Соборному, ул. Университетской, на участке от ул. Университетской до Бурсацкого спуска, а также по ул. Клочковской, на участке от пл. Сергиевской до Бурсацкого спуска.



Также с 11:00 до 12:30 изменят маршрут ряд автобусов:



- №20э, 78э и 217э: высадка/посадка пассажиров будет осуществляться на пл. Конституции; движение в обратном направлении (в сторону пл. Свободы) будет осуществляться после разворота на перекрестке пл. Конституции и ул. Пушкинской;



- №202э: ул. Сумская - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Рождественская и далее по маршруту;



- №218э и 219э (в сторону пер. Спартаковского): ул. Университетская - пер. Университетский - ул. Квитки-Основьяненко - пер. Спартаковский;



- №231э: пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - пер. Пискуновский - ст. метро «Центральный рынок» - пер. Пискуновский - ул. Ярославская - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская и далее по маршруту;



- №238э (в сторону пер. Спартаковского): ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Университетский - ул. Квитки-Основьяненко - пер. Спартаковский;



- (в сторону от пер. Спартаковского): пл. Конституции - пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Рождественская - ул. Коцарская и далее по маршруту;



- №241э и 272э: пер. Армянский - пл. Конституции - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Чернышевская - ул. Марьяненко - ул. Гоголя - пл. Театральная - пер. Грабовского - ул. Рымарская - пер. Мечникова и далее по маршруту;



- №246э: пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - ул. Коцарская и далее по маршруту; в обратном направлении ул. Коцарская - ул. Ярославская;



- №304э: пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская и далее по маршруту;



- №305э: пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская; в обратном направлении: ул. Ярославская - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская и дальше по маршруту.



Кроме того, с 11:00 до 12:30 будет запрещено движение троллейбусов по ул. Малиновского, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному, ул. Университетской, пер. Спартаковскому и пл. Конституции.



Троллейбус №11 будет курсировать так: разворотный круг «пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.