Вечером на площади Свободы будет запрещено движение транспорта

С 18:00 до 21:00 1 июня будет запрещено движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до пр. Науки, и по ул. Тринклера, на участке от пл. Свободы до пр. Независимости.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на пл. Свободы акции к Международному дню защиты детей «Дети Харькова - за мир!».
Также на этот период будет запрещена парковка транспорта по ул. Тринклера и на перекрестке пл. Свободы - ул. Тринклера.
Первый день лета хорош, чтобы довести до конца ранее начатое. Не ищите сложных путей – сегодня наиболее эффективными будут простые и проверенные средства.
Лето в Харькове начнется похолоданием и новым витком магнитных бурь. Ясно, осадков не ожидается.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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