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01.06.2018  17:02   

Вечером на площади Свободы будет запрещено движение транспорта

С 18:00 до 21:00 1 июня будет запрещено движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до пр. Науки, и по ул. Тринклера, на участке от пл. Свободы до пр. Независимости.


// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на пл. Свободы акции к Международному дню защиты детей «Дети Харькова - за мир!».

Также на этот период будет запрещена парковка транспорта по ул. Тринклера и на перекрестке пл. Свободы - ул. Тринклера.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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