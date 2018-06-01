01.06.2018 17:02

Вечером на площади Свободы будет запрещено движение транспорта

С 18:00 до 21:00 1 июня будет запрещено движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до пр. Науки, и по ул. Тринклера, на участке от пл. Свободы до пр. Независимости.



// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на пл. Свободы акции к Международному дню защиты детей «Дети Харькова - за мир!».

Также на этот период будет запрещена парковка транспорта по ул. Тринклера и на перекрестке пл. Свободы - ул. Тринклера.