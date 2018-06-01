01.06.2018 17:42

В субботу запретят парковку в районе парка Горького

Парковка транспорта на площадке по ул. Веснина, на участке от въезда Тринклера до дома №7, будет запрещена с 8:00 до 23:00 2 июня.



// Обозреватель

Запрет связан с проведением концерта в Лето-парке (район Центрального парка культуры и отдыха имени Горького).

На этот период будет обеспечен проезд жильцов к указанному дому и к учебному корпусу Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.



Также с 8:00 до 23:00 2 июня будет ограничена парковка на проезжей части по въезду Тринклера, на участке от ул. Веснина до ул. Динамовской.