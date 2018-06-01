В субботу запретят парковку в районе парка Горького

Парковка транспорта на площадке по ул. Веснина, на участке от въезда Тринклера до дома №7, будет запрещена с 8:00 до 23:00 2 июня.
Запрет связан с проведением концерта в Лето-парке (район Центрального парка культуры и отдыха имени Горького).
На этот период будет обеспечен проезд жильцов к указанному дому и к учебному корпусу Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.
Также с 8:00 до 23:00 2 июня будет ограничена парковка на проезжей части по въезду Тринклера, на участке от ул. Веснина до ул. Динамовской.
Первый день лета хорош, чтобы довести до конца ранее начатое. Не ищите сложных путей – сегодня наиболее эффективными будут простые и проверенные средства.
Лето в Харькове начнется похолоданием и новым витком магнитных бурь. Ясно, осадков не ожидается.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
влажн.:
давл.:
ветер: