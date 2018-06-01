Главная Новости Дороги и транспорт В субботу запретят парковку в районе парка Горького
01.06.2018  17:42   

В субботу запретят парковку в районе парка Горького

Парковка транспорта на площадке по ул. Веснина, на участке от въезда Тринклера до дома №7, будет запрещена с 8:00 до 23:00 2 июня.


// Обозреватель

Запрет связан с проведением концерта в Лето-парке (район Центрального парка культуры и отдыха имени Горького).

На этот период будет обеспечен проезд жильцов к указанному дому и к учебному корпусу Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Также с 8:00 до 23:00 2 июня будет ограничена парковка на проезжей части по въезду Тринклера, на участке от ул. Веснина до ул. Динамовской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  парковка, движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.05 Дороги и транспорт 8-9 мая на некоторых улицах Харькова будет запрещена парковка 30.03 Общество Украинские водители будут парковаться по новым правилам 12.01 Криминал и происшествия На Салтовке «герои парковки» блокируют трамваи
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием на заводе "Свет Шахтера"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 