01.06.2018 17:58

Изменится движение маршруток и троллейбусов по мосту к Московскому проспекту

Съезд и заезд транспорта на коммунальный путепровод по проспекту Льва Ландау при движении от улицы Халтурина в сторону улмцы Энергетической будет запрещен с 4 по 18 июня.



// city.kharkov.ua

Запрет связан с реконструкцией съезда с коммунального путепровода на пр. Московский при движении в сторону ул. Энергетической.



Также с 4 по 18 июня ряд автобусов изменят маршрут и будут осуществлять объезд закрытого участка пр. Льва Ландау следующим образом:



– №49э, 205э, 249э, 259э, 267э, 294э: пр. Льва Ландау (путепровод) – за путепроводом поворот направо на пр. Московский – под путепроводом на перекрестке пр. Московский – полиграфкомбинат – разворот налево на пр. Московский (в сторону центра) и далее по маршруту.



Кроме того, с 9:00 4 июня до 18 июня будет запрещено движение троллейбусов по съезду с коммунального путепровода, который обеспечивает поворот троллейбусов с пр. Льва Ландау на пр. Московский, поэтому троллейбусы №20 и 31 будут курсировать так:



– троллейбус №20: разворотный круг «602 м/р» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – съезд с путепровода в районе завода «Турбоатом»;



– троллейбус №31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – съезд с путепровода в районе завода «Турбоатом».