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01.06.2018  17:58   

Изменится движение маршруток и троллейбусов по мосту к Московскому проспекту

Съезд и заезд транспорта на коммунальный путепровод по проспекту Льва Ландау при движении от улицы Халтурина в сторону улмцы Энергетической будет запрещен с 4 по 18 июня.


// city.kharkov.ua

Запрет связан с реконструкцией съезда с коммунального путепровода на пр. Московский при движении в сторону ул. Энергетической.

Также с 4 по 18 июня ряд автобусов изменят маршрут и будут осуществлять объезд закрытого участка пр. Льва Ландау следующим образом:

– №49э, 205э, 249э, 259э, 267э, 294э: пр. Льва Ландау (путепровод) – за путепроводом поворот направо на пр. Московский – под путепроводом на перекрестке пр. Московский – полиграфкомбинат – разворот налево на пр. Московский (в сторону центра) и далее по маршруту.

Кроме того, с 9:00 4 июня до 18 июня будет запрещено движение троллейбусов по съезду с коммунального путепровода, который обеспечивает поворот троллейбусов с пр. Льва Ландау на пр. Московский, поэтому троллейбусы №20 и 31 будут курсировать так:

– троллейбус №20: разворотный круг «602 м/р» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – съезд с путепровода в районе завода «Турбоатом»;

– троллейбус №31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – съезд с путепровода в районе завода «Турбоатом».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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