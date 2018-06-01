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01.06.2018  18:29   

На улице Гвардейцев Широнинцев запрещается движение транспорта: троллейбусы изменят маршруты

Движение транспорта по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от пр. Юбилейного до ул. Василия Стуса, будет запрещено с 8:00 до 18:00 2 и 4 июня.


// gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дорожного покрытия.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам – Василия Стуса, Академика Павлова, пр. Тракторостроителей и др.

С 8:00 до 18:00 2 и 4 июня автобусы изменят маршруты и будут осуществлять объезд закрытого участка ул. Гвардейцев Широнинцев следующим образом (при движении к ул. Валентиновской):

№107э, 206э, 259э, 294э: пр. Юбилейный – пр. Тракторостроителей – ул. Василия Стуса – ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту;

№263э: пр. Юбилейный (602 м/р) – пр. Юбилейный – пр. Тракторостроителей – ул. Василия Стуса – ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту;

№279э: ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Тракторостроителей – ул. Василия Стуса – ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту.

Также с 9:00 до 18:00 2 июня и с 9:30 до 16:00 4 июня будет запрещено движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от пр. Юбилейного до ул. Валентиновской. В связи с этим, троллейбусы №31 и 35 будут ходить следующим образом:

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – ул. Валентиновская – ул. Барабашова – разворотный круг «ул. Героев Труда»;

№35: разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – 602 м/р.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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