01.06.2018 18:29

На улице Гвардейцев Широнинцев запрещается движение транспорта: троллейбусы изменят маршруты

Движение транспорта по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от пр. Юбилейного до ул. Василия Стуса, будет запрещено с 8:00 до 18:00 2 и 4 июня.



// gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дорожного покрытия.



На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам – Василия Стуса, Академика Павлова, пр. Тракторостроителей и др.



С 8:00 до 18:00 2 и 4 июня автобусы изменят маршруты и будут осуществлять объезд закрытого участка ул. Гвардейцев Широнинцев следующим образом (при движении к ул. Валентиновской):



№107э, 206э, 259э, 294э: пр. Юбилейный – пр. Тракторостроителей – ул. Василия Стуса – ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту;



№263э: пр. Юбилейный (602 м/р) – пр. Юбилейный – пр. Тракторостроителей – ул. Василия Стуса – ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту;



№279э: ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Тракторостроителей – ул. Василия Стуса – ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту.



Также с 9:00 до 18:00 2 июня и с 9:30 до 16:00 4 июня будет запрещено движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от пр. Юбилейного до ул. Валентиновской. В связи с этим, троллейбусы №31 и 35 будут ходить следующим образом:



№31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – ул. Валентиновская – ул. Барабашова – разворотный круг «ул. Героев Труда»;



№35: разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – 602 м/р.