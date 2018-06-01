01.06.2018 18:48

Трамваи №12 и 20 временно изменят маршрут

Движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от пер. Лосевского до ул. Евгения Котляра, по пер. Лосевскому, проезду Рогатинскому с 4 по 12 июня будет осуществляться по измененным маршрутам.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой к проведению капитального ремонта трамвайных путей по ул. Большой Панасовский.



Движение трамваев по ул. Большой Панасовский будет запрещено согласно следующему графику: с 9:00 до 16:00 4 июня, а также ежедневно с 22:00 до 5:00 с 5 по 12 июня. Маршруты трамваев на это время будут изменены следующим образом:



– трамвай №12: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – разворотный круг «Лесопарк»;



– трамвай №20: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы.