Трамваи №12 и 20 временно изменят маршрут

Движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от пер. Лосевского до ул. Евгения Котляра, по пер. Лосевскому, проезду Рогатинскому с 4 по 12 июня будет осуществляться по измененным маршрутам.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой к проведению капитального ремонта трамвайных путей по ул. Большой Панасовский.
Движение трамваев по ул. Большой Панасовский будет запрещено согласно следующему графику: с 9:00 до 16:00 4 июня, а также ежедневно с 22:00 до 5:00 с 5 по 12 июня. Маршруты трамваев на это время будут изменены следующим образом:
– трамвай №12: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – разворотный круг «Лесопарк»;
– трамвай №20: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы.
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