05.06.2018 10:29

Трамвай №20 и автобус №26 курсируют по измененному маршруту

Движение транспорта по ул. Клочковской, на участке от пр. Победы до ул. Буковой при движении в сторону ул. 23 Августа, запрещено с 8:00 до 20:00 5 и 6 июня.



// Харьковский горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией ул. Клочковской.



На этот период организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления.



Также с 8:00 до 20:00 5 и 6 июня изменил маршрут автобус №26э: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - пр. Науки - ул. Ахсарова - пр. Победы - ул. Клочковская.



Кроме того, трамвай №20 с 10:00 до 12:00 5 июня курсирует следующим образом: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская - Малая Даниловка - ул. Клочковская - пр. Победы.