06.06.2018 18:22

По Клочковской в сторону центра кладут финальный слой асфальта

Дорожники завершают капитальный ремонт улицы Клочковской на участке в направлении к центру города.



// Городской Дозор

Работы выполняются комплексно, ведь, кроме укладки асфальта на проезжей части, также асфальтируют и пешеходную дорожку.



«Вчера начали работы по укладке верхнего слоя от проспекта Победы. Первый участок был до Ляли Убийвовк, второй участок продолжаем сегодня до улицы Алексеевской. Планируем закончить пешеходные дорожки, которых ранее здесь, можно сказать, и не было. Полностью все снимали, готовили основание, полностью укладывали новое покрытие. От проспекта Победы и до улицы Алексеевской будут новые тротуары», – рассказал прораб Антон Денисов.



Сразу после укладки асфальта на новое покрытие наносят и новую разметку. И это не краска, срок эксплуатации которой, говорят специалисты, довольно короткий.



«Когда укладывается асфальт и он еще имеет приличную температуру, до 60 градусов, мы клеем ленту. Срок службы этой ленты от 2 до 5 лет, в зависимости от интенсивности движения на данном участке дороги. Если гарантированный срок краски идет 6 месяцев, то лента более долговечная», – рассказал прораб Николай Пономарев.



Сразу наносится разметка и на пешеходные переходы, так называемая «зебра», а также стоп-линия.



В планах дорожников после завершения асфальтирование улицы Клочковской в сторону центра перейти и на обратное направление, в сторону проспекта Победы, где также поднимут ливневые колодцы и будут укладывать новое покрытие и новую тротуарную дорожку. Остров безопасности будет засеян декоративной травой, а у пешеходных переходов, для безопасности горожан, будут установлены ограждения.