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07.06.2018  11:26   

На некоторых улицах в Пятихатках временно изменено движение транспорта

Движение транспорта на участках улиц Академика Синельникова, Академика Вальтера, Академической запрещено с 8:00 до 18:00 7 и 8 июня.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

Движение запрещено по ул. Академика Синельникова - на участке от ул. Академика Вальтера до Белгородского шоссе, по ул. Академика Вальтера - на участке от ул. Академика Синельникова до ул. Академической, и по ул. Академической - на участке от ул. Академика Вальтера до просп. Академика Курчатова. При этом проезд автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, разрешен.

На время работ конечная остановка автобусов №223э и 296э расположена на конечной остановке «БАМ» по пр. Академика Курчатова.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, дорога, харьков
 
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