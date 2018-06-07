07.06.2018 11:26

На некоторых улицах в Пятихатках временно изменено движение транспорта

Движение транспорта на участках улиц Академика Синельникова, Академика Вальтера, Академической запрещено с 8:00 до 18:00 7 и 8 июня.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.



Движение запрещено по ул. Академика Синельникова - на участке от ул. Академика Вальтера до Белгородского шоссе, по ул. Академика Вальтера - на участке от ул. Академика Синельникова до ул. Академической, и по ул. Академической - на участке от ул. Академика Вальтера до просп. Академика Курчатова. При этом проезд автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, разрешен.



На время работ конечная остановка автобусов №223э и 296э расположена на конечной остановке «БАМ» по пр. Академика Курчатова.