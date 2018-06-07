За счет таможенного эксперимента увеличат объемы ремонтных работ на 5 дорогах Харьковщины

Дополнительное финансирование для Службы автомобильных дорог в Харьковской области утвердили депутаты облсовета во время заседания 7 июня.
За счет перевыполнения индикативных показателей поступлений от таможенных платежей в области для ремонта дорог государственного значения выделят дополнительные средства. Как отметил первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергей Пляка, перечень дорог, которые отремонтируют, прошел согласование в Укравтодоре и утвержден Бюджетным комитетом Верховной Рады Украины.
«Речь идет о продолжении ремонтных работ на дорогах государственного значения: Р-51 «Мерефа – Лозовая – Павлоград», Р-78 «Харьков – Змиев - Балаклея - Гороховатка», Т-21-01/М-18/ «Мерефа – Змиев», Т-21-04 «Харьков - Волчанск - КПП «Чугуновка»,- отметил Сергей Пляка.
Первый заместитель начальника САД в Харьковской области сообщил, что по этим четырем объектам проведены тендерные процедуры, строительные работы уже начались. Также в список ремонта добавили новый объект - дорогу Т-21-22 «Изюм – Барвенково» (тендер планируют провести в июне).
«Например, для ремонта дороги Харьков - Змиев из государственного бюджета выделили 51 млн. грн., теперь еще поступят 15 млн. грн. от таможенных средств. Там работы уже идут», - сказал Сергей Пляка.
По его информации, ремонт участков на обозначенных дорогах должен быть закончен в этом году.
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