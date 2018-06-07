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07.06.2018  17:15   

В Харькове работают над внедрением камер наблюдения на дорогах

В рамках программы «Безопасный город» департамент инфраструктуры продолжает работать над организацией дорожного движения на всех магистралях и дорогах города.


// budport.com.ua

Одним из главных показателей безопасности, говорит директор Департамента инфраструктуры - это привлечение современных технологий.

«Мы продолжаем работу по замене светофорного хозяйства в городе Харькове с ламповых на светодиодные, что дает существенную экономию электроэнергии. На сегодняшний день у нас уже 86,4% светофоров в городе – светодиодные. Мало того, мы стараемся с целью обеспечения безопасности дорожного движения и более четкой организации, внедрить матрицы с отчетом времени, совмещенные с желтым сигналом», - рассказал директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

Также в приоритете, рассказывает директор Департамента сделать все возможное, чтобы уменьшить количество ДТП.

«По обращению харьковчан, сейчас вносятся коррективы в работу всех светофорных объектов, в частности циклограммы - при переходе с красного сигнала на зеленый и мы даем не три секунды, а одну секунду для того, что бы исключить ситуации, которые, были на пересечении Сумской и Донец-Захаржевского - трагическое ДТП», - объяснил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

 Кроме переформатирования, светофоры также оборудуют специальными камерами, благодаря которым специалисты соответствующих служб смогут наблюдать за состоянием дорожного движения в городе.

«Город Харьков позиционирует себя как «Смартсити», то есть современный город, который управляется современными технологиями, это большая работа Геннадия Адольфовича. Современная работа по управлению общественным транспортом и организации дорожного движения без внедрения современных технологий – невозможна. Это касается, не только замены светофоров, контролеров и так далее. Это уже и размещение на светофорных объектах датчиков плотности транспортных потоков, это уже размещение специализированных и не специализированных обзорных камер», - сказал Сергей Дульфан.

Размещение таких камер на светофорах пока продолжается. Уже охвачены центральные магистрали города, в планах установить видеонаблюдение на всех дорогах Первой Столицы, в том числе и в самых отдаленных районах.

Тэги:  дульфан, дорога, харьков, видеокамера
 
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