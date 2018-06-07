Главная Новости Дороги и транспорт Возле Центрального рынка не будут ходить трамваи
07.06.2018  16:29   

Возле Центрального рынка не будут ходить трамваи

Движение трамваев по улице Большой Панасовской, на участке от переулка Лосевского до улицы Евгения Котляра, по переулку Лосевскому, проезду Рогатинскому с 11 по 17 июня будет осуществляться по измененным маршрутам.


// city.kharkov.ua

Это связано с подготовкой к проведению капитального ремонта трамвайных путей по ул. Большой Панасовской.

Движение трамваев по ул. Большой Панасовский будет запрещено согласно следующему графику:
с 9:00 до 16:00 11 июня;
с 22:00 до 5:00 ежедневно с 12 по 17 июня.

Маршруты трамваев на это время будут изменены следующим образом:

трамвай №12: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – разворотный круг «Лесопарк»;

трамвай №20: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.06 Криминал и происшествия В Новобаварском районе водитель трамвая совершил наезд на пешехода 29.05 Дороги и транспорт Трамвай №1 два дня не будет ходить 24.05 Дороги и транспорт Трамвай №1 не будет ходить 25 мая
 
 

Видео

Игорь Терехов: город для ХТС планирует выделить 50 миллионов гривен на подготовку к зиме
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 