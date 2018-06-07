Возле Центрального рынка не будут ходить трамваи

Движение трамваев по улице Большой Панасовской, на участке от переулка Лосевского до улицы Евгения Котляра, по переулку Лосевскому, проезду Рогатинскому с 11 по 17 июня будет осуществляться по измененным маршрутам.
Это связано с подготовкой к проведению капитального ремонта трамвайных путей по ул. Большой Панасовской.
Движение трамваев по ул. Большой Панасовский будет запрещено согласно следующему графику:
с 9:00 до 16:00 11 июня;
с 22:00 до 5:00 ежедневно с 12 по 17 июня.
Маршруты трамваев на это время будут изменены следующим образом:
трамвай №12: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – разворотный круг «Лесопарк»;
трамвай №20: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Четверг будет ясным недолго, уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Считалось, что с этого дня на растениях появляются сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений.
влажн.:
давл.:
ветер: