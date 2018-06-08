08.06.2018 14:01

Трамвай №1 на два дня снимается с маршрута

9 и 11 июня с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта по улице Большой Панасовский, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка».



// gortransport.kharkov.ua

Это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия между трамвайными путями по улице Большой Панасовской.



Движение транспорта в указанный период будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.



Также с 9:00 до 17:00 9 и 11 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка».



В связи с этим трамвай №1 не будет курсировать.