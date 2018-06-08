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08.06.2018  14:01   

Трамвай №1 на два дня снимается с маршрута

9 и 11 июня с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта по улице Большой Панасовский, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка».


// gortransport.kharkov.ua

Это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия между трамвайными путями по улице Большой Панасовской.

Движение транспорта в указанный период будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:00 до 17:00 9 и 11 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка».

В связи с этим трамвай №1 не будет курсировать.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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