Трамвай №1 на два дня снимается с маршрута

9 и 11 июня с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта по улице Большой Панасовский, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка».
Это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия между трамвайными путями по улице Большой Панасовской.
Движение транспорта в указанный период будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
Также с 9:00 до 17:00 9 и 11 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка».
В связи с этим трамвай №1 не будет курсировать.
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