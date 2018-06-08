08.06.2018 15:58

В выходные часть Салтовки останется без трамваев

С 9:00 до 17:00 9 и 10 июня будет запрещено движение трамваев по проспекту Тракторостроителей, на участке от улицы Героев Труда до Салтовского шоссе.



// city.kharkov.ua

Это связано с ремонтом трамвайных путей по пр. Тракторостроителей.



На этот период движение трамваев будет организовано так:



трамвай №23: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 м/р»;



трамвай №26: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».