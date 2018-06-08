В выходные часть Салтовки останется без трамваев

С 9:00 до 17:00 9 и 10 июня будет запрещено движение трамваев по проспекту Тракторостроителей, на участке от улицы Героев Труда до Салтовского шоссе.
Это связано с ремонтом трамвайных путей по пр. Тракторостроителей.
На этот период движение трамваев будет организовано так:
трамвай №23: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 м/р»;
трамвай №26: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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