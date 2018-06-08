Главная Новости Дороги и транспорт Движение транспорта по улице Клочковской будет запрещено еще три недели
08.06.2018  17:45   

Движение транспорта по улице Клочковской будет запрещено еще три недели

Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от Бурсацкого спуска до ул. Ботанической - будет запрещено до 20:00 1 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков капитального ремонта улицы. Ранее движение планировалось открыть 11 июня.

Напомним, объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам - Пискуновской и Рогатинскому проезду.

Автобус №305э на время работ осуществляет объезд указанного участка так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.06 Дороги и транспорт В Харькове работают над внедрением камер наблюдения на дорогах 07.06 Дороги и транспорт За счет таможенного эксперимента увеличат объемы ремонтных работ на 5 дорогах Харьковщины 07.06 Дороги и транспорт На некоторых улицах в Пятихатках временно изменено движение транспорта
 
 

Видео

В Харькове проходит восточно-европейская конференция по деревянным конструкциям
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 