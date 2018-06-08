Движение транспорта по улице Клочковской будет запрещено еще три недели

Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от Бурсацкого спуска до ул. Ботанической - будет запрещено до 20:00 1 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков капитального ремонта улицы. Ранее движение планировалось открыть 11 июня.
Напомним, объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам - Пискуновской и Рогатинскому проезду.
Автобус №305э на время работ осуществляет объезд указанного участка так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.
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