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11.06.2018  16:31   

Как проходит капремонт центральной улицы Ивановки

Они идут плавно, ровно и почти бесшумно, оставляя за собой новое и качественное покрытие. По улице Большая Панасовская в Холодногорском районе – ремонт дорожного полотна.


// Городской Дозор

Жители микрорайона Ивановка наконец дождались этого события. А еще не так давно, чтобы добраться к себе домой на маршрутке или на автомобиле, нужно было набраться терпения. Чтобы проехать этот участок дороги в несколько километров, которая была яма на яме.

«С 2006 года, на моей памяти, здесь капитально ничего не ремонтировалось, – рассказал инженер КП «Дорремстрой» Виталий Капленко. – Проводился текущий ремонт большими картами, но, учитывая, что это промышленная зона – большие нагрузки большегрузного транспорта, – эффект был не длительный. В прошлом году было принято решение капитально отремонтировать и провести капитальный ремонт трамвайного полотна, который был выполнен в прошлом году. На данный момент укладывается нижний слой асфальта. Завтра-послезавтра будет проводиться асфальтировка верхним слоем».

Только на нижний слой, добавляет Виталий Капленко, на участок в более чем 700 погонных метров от улицы Пащенковской к Кузинскому мосту уложат почти 600 тонн асфальтобетона.

Ранее, в выходные, дорожники обновили покрытие на участке от Новоивановского моста до улицы Лозовской.

«По окончанию улицы Большой Панасовской мы переходим на улицу Гольдберговскую, – делится планами Виталий Капленко. – Там в прошлом году также была произведена замена трамвайного полотна, и в этом году будет проводиться укладка двух слоёв асфальтобетона. Будет отремонтировано порядка двух километров дорожного полотна. Дорога будет перекрываться только в одном направлении, потому что там, как и на Большой Панасовской, есть трамвайное полотно. При асфальтировании одной половины проезжей части будет смещение движения автотранспорта на трамвайное полотно. Перекрываться дорога полностью не будет».

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Тэги:  ремонт дорог, движение, харьков
 
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