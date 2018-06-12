12.06.2018 14:13

На улице Большой Панасовской продолжают ремонтировать проезжую часть

Капитальный ремонт дорожного полотна с использованием улучшенного модифицированного битума продолжается на ул. Большой Панасовской.



// city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 12 июня, инженер КП «Дорремстрой» Виталий Капленко, ремонт проезжей части на участке от Новоивановского моста до ул. Лозовской был начат в начале месяца. На сегодняшний день уже заасфальтировано около 10 тыс. кв. м дороги.



По его словам, ул. Большая Панасовская - одна из наиболее нагруженных магистралей города, поэтому на этом участке дороги асфальтобетон укладывается в два слоя, причем верхний - с использованием улучшенного модифицированного битума, который более прочный и эластичный и хорошо распределяет нагрузку.



«Эта магистраль расположена в промышленной зоне, в частности, здесь находится Харьковский бронетанковый ремонтный завод, поэтому по этой дороге постоянно ездит грузовой транспорт. Кроме того, нагрузки на магистраль увеличились после введения в эксплуатацию нового моста - с ул. Беркоса через реку Харьков, что позволило через ул. Большую Панасовскую выезжать на окружную дорогу. Таким образом, после завершения ремонта эта магистраль обеспечит не только комфортный проезд для жителей района Сортировки, но и позволит разгрузить ул. Клочковскую и Холодную Гору», - подчеркнул Виталий Капленко.



Сегодня рабочие планируют отремонтировать около 1 км дороги и уложить на этом участке 500 т асфальта. Ежедневно на этом участке работают около 25 единиц спецтехники и примерно 40 рабочих.



По словам инженера предприятия, ремонт проезжей части ул. Большой Панасовской планируется завершить в течение этой недели. Всего реконструкция охватит около 4 км дороги.



По окончанию всех работ коммунальщики заасфальтируют трамвайный круг на Ивановке (по ул. Лозовской), но в связи с тем, что это сложный участок, там укладка асфальта будет производиться вручную.



Напомним, в прошлом году на ул. Большой Панасовской был проведен капитальный ремонт трамвайных путей, переезда в районе Новоивановского моста, а также заасфальтирован нижний слой трамвайного полотна. В этом году на данном участке был уложен верхний слой асфальта.