Движение по улице Большой Панасовской будет ограничено три дня

С 8:00 до 18:00 13, 14 и 15 июня ограничивается движение транспорта по улице Большой Панасовской, на участке от улицы Лозовской до улицы Сериковской.
Ограничение в движении связано с капремонтом проезжей части, сообщили в Департаменте инфраструктуры,
На время проведения работ пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Теплая погода и дождь с грозой ожидаются в Харькове. После полудня осадки усилятся, но вечеру постепенно ослабнут.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
влажн.:
давл.:
ветер: