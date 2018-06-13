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13.06.2018  10:22   

Движение по улице Большой Панасовской будет ограничено три дня

С 8:00 до 18:00 13, 14 и 15 июня ограничивается движение транспорта по улице Большой Панасовской, на участке от улицы Лозовской до улицы Сериковской.


// Городской Дозор

Ограничение в движении связано с капремонтом проезжей части, сообщили в Департаменте инфраструктуры,

На время проведения работ пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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