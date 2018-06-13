В час пик на Алексеевской линии метро остановились поезда

Задержка в движении составила 20 минут.
Утром 13 июня произошла задержка в движении поездов на Алексеевской линии.
Как сообщили на официальной странице Харьковского метрополитена в Facebook, причина задержки – поломка состава.
«В 8:58 на станции «Ботанический сад» по техническим причинам состав не смог самостоятельно отправиться на станцию «23 Августа». Электропоезд был сдан в депо», – говорится в сообщении.
Движение восстановили в 9:08.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Теплая погода и дождь с грозой ожидаются в Харькове. После полудня осадки усилятся, но вечеру постепенно ослабнут.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
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