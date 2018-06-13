В час пик на Алексеевской линии метро остановились поезда

13.06.2018 10:34

Задержка в движении составила 20 минут.

Утром 13 июня произошла задержка в движении поездов на Алексеевской линии.

Как сообщили на официальной странице Харьковского метрополитена в Facebook, причина задержки – поломка состава.

«В 8:58 на станции «Ботанический сад» по техническим причинам состав не смог самостоятельно отправиться на станцию «23 Августа». Электропоезд был сдан в депо», – говорится в сообщении.

Движение восстановили в 9:08.