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13.06.2018  10:49   

Трамваи №12 и 20 курсируют по измененному маршруту

Движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, по пер. Лосевскому, проезду Рогатинскому запрещено с 9:00 до 16:00 13 июня.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой к проведению капитального ремонта трамвайных путей по ул. Большой Панасовской.

На этот период движение трамваев №12 и 20 организовано следующим образом:

– трамвай №12: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – разворотный круг «Лесопарк»;

– трамвай № 20: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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