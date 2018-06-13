Трамваи №12 и 20 курсируют по измененному маршруту

Движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, по пер. Лосевскому, проезду Рогатинскому запрещено с 9:00 до 16:00 13 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой к проведению капитального ремонта трамвайных путей по ул. Большой Панасовской.
На этот период движение трамваев №12 и 20 организовано следующим образом:
– трамвай №12: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – разворотный круг «Лесопарк»;
– трамвай № 20: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы.
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