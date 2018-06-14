14.06.2018 10:40

Реконструкция Клочковской: трамвай №20 на два дня изменит маршрут

15 и 16 июня с 8:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта по улице Клочковской, на участке от улицы Буковой до проспекта Победы при движении в сторону Лозовеньковского проспекта.



// city.kharkov.ua

Запрет связан с реконструкцией ул. Клочковской, сообщили в департаменте инфраструктуры.



На этот период двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.



Также с 10:00 до 12:00 15 июня будет запрещен правый поворот трамваев с ул. Клочковской на пр. Победы по направлению к разворотного круга «пр. Победы ».



Трамвай №20 будет курсировать так: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – разворотный круг «Малая Даниловка» – ул. Клочковская – пр. Победы – разворотный круг «пр. Победы».