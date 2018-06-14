Главная Новости Дороги и транспорт Реконструкция Клочковской: трамвай №20 на два дня изменит маршрут
14.06.2018  10:40   

Реконструкция Клочковской: трамвай №20 на два дня изменит маршрут

15 и 16 июня с 8:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта по улице Клочковской, на участке от улицы Буковой до проспекта Победы при движении в сторону Лозовеньковского проспекта.


// city.kharkov.ua

Запрет связан с реконструкцией ул. Клочковской, сообщили в департаменте инфраструктуры.

На этот период двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

Также с 10:00 до 12:00 15 июня будет запрещен правый поворот трамваев с ул. Клочковской на пр. Победы по направлению к разворотного круга «пр. Победы ».

Трамвай №20 будет курсировать так: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – разворотный круг «Малая Даниловка» – ул. Клочковская – пр. Победы – разворотный круг «пр. Победы».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт дорог, движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.06 Дороги и транспорт Как проходит капремонт центральной улицы Ивановки   06.06 Дороги и транспорт По Клочковской в сторону центра кладут финальный слой асфальта   29.05 ЖКХ На Старой Салтовке делают новую дорогу  
 
 

Видео

Голландцы предлагают Харькову сотрудничество
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 