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14.06.2018  16:00   

В выходные на Залютино не будут ходить трамваи

Причина – ремонт трамвайных путей по улице Полтавский Шлях.


// gortransport.kharkov.ua

16 и 17 июня с 9:00 до 17:00 будет запрещено движение трамваев по улице Полтавский Шлях, на участке от улицы Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино».

На этот период трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
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