В выходные на Залютино не будут ходить трамваи

Причина – ремонт трамвайных путей по улице Полтавский Шлях.
16 и 17 июня с 9:00 до 17:00 будет запрещено движение трамваев по улице Полтавский Шлях, на участке от улицы Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино».
На этот период трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».
Велика подверженность чужим влияниям, так что, что бы ни происходило, звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Весь день будет пасмурным, столбик термометра ползет к отметке в 30 градусов тепла. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
влажн.:
давл.:
ветер: