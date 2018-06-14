14.06.2018 16:00

В выходные на Залютино не будут ходить трамваи

Причина – ремонт трамвайных путей по улице Полтавский Шлях.



// gortransport.kharkov.ua

16 и 17 июня с 9:00 до 17:00 будет запрещено движение трамваев по улице Полтавский Шлях, на участке от улицы Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино».



На этот период трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».