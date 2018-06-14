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14.06.2018  17:41   

Движение по Большой Панасовской ограничивается до конца июля

С 5:00 15 июня до 17:00 31 июля будет запрещено движение транспорта по улице Большой Панасовской, на участке от переулка Лосевского до улицы Евгения Котляра.


// gortransport.kharkov.ua

В этот период КП «Горэлектротранссервис» будет проводить капитальный ремонт трамвайных путей по улице Большой Панасовской.

Будет обеспечен проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне.

В период с 15 июня до 31 июля движение общественного транспорта будет осуществляется следующим образом:

автобусные маршруты:

№№12, 40е, 61Е – выезд с автостанции через ул. Чеботарскую.
№303 будет осуществлять объезд закрытого участка следующим образом: ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская – пер. Пискуновский и далее по маршруту.

трамвайные маршруты будут осуществлять объезд закрытого участка следующим образом:
№12: ЖК «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский городов – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – площадь Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ЖК «Лесопарк»;
№20: ЖК «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы – ЖК «пр. Победы».

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  ремонт дорог, движение, харьков
 
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