Движение по Большой Панасовской ограничивается до конца июля

С 5:00 15 июня до 17:00 31 июля будет запрещено движение транспорта по улице Большой Панасовской, на участке от переулка Лосевского до улицы Евгения Котляра.
В этот период КП «Горэлектротранссервис» будет проводить капитальный ремонт трамвайных путей по улице Большой Панасовской.
Будет обеспечен проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне.
В период с 15 июня до 31 июля движение общественного транспорта будет осуществляется следующим образом:
автобусные маршруты:
№№12, 40е, 61Е – выезд с автостанции через ул. Чеботарскую.
№303 будет осуществлять объезд закрытого участка следующим образом: ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская – пер. Пискуновский и далее по маршруту.
трамвайные маршруты будут осуществлять объезд закрытого участка следующим образом:
№12: ЖК «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский городов – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – площадь Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ЖК «Лесопарк»;
№20: ЖК «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы – ЖК «пр. Победы».
Велика подверженность чужим влияниям, так что, что бы ни происходило, звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Весь день будет пасмурным, столбик термометра ползет к отметке в 30 градусов тепла. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
влажн.:
давл.:
ветер: