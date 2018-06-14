14.06.2018 17:41

Движение по Большой Панасовской ограничивается до конца июля

С 5:00 15 июня до 17:00 31 июля будет запрещено движение транспорта по улице Большой Панасовской, на участке от переулка Лосевского до улицы Евгения Котляра.



// gortransport.kharkov.ua

В этот период КП «Горэлектротранссервис» будет проводить капитальный ремонт трамвайных путей по улице Большой Панасовской.

Будет обеспечен проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне.

В период с 15 июня до 31 июля движение общественного транспорта будет осуществляется следующим образом:

автобусные маршруты:

№№12, 40е, 61Е – выезд с автостанции через ул. Чеботарскую.

№303 будет осуществлять объезд закрытого участка следующим образом: ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская – пер. Пискуновский и далее по маршруту.



трамвайные маршруты будут осуществлять объезд закрытого участка следующим образом:

№12: ЖК «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский городов – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – площадь Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ЖК «Лесопарк»;

№20: ЖК «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы – ЖК «пр. Победы».