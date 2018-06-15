15.06.2018 11:01

На улице Скрипника ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Чернышевской до ул. Сумской, ограничено с 15 июня до 15 июля.



// Горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом теплосетей на пересечении ул. Скрипника и ул. Гоголя.



Автомобили могут проезжать по свободной от выполнения работ полосе.