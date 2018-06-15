Главная Новости Дороги и транспорт На улице Скрипника ограничено движение транспорта
15.06.2018  11:01   

На улице Скрипника ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Чернышевской до ул. Сумской, ограничено с 15 июня до 15 июля.


// Горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом теплосетей на пересечении  ул. Скрипника и ул. Гоголя.

Автомобили могут проезжать по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Харьковский Горсовет
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.06 Дороги и транспорт На улице Большой Панасовской продолжают ремонтировать проезжую часть 11.06 Дороги и транспорт Движение транспорта по улице Клочковской будет запрещено еще три недели 07.06 Дороги и транспорт В Харькове работают над внедрением камер наблюдения на дорогах
 
 

Видео

Геннадий Кернес на личном приеме: Мы должны работать еще больше, чтобы оправдать доверие харьковчан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 