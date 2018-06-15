На улице Скрипника ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Чернышевской до ул. Сумской, ограничено с 15 июня до 15 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом теплосетей на пересечении ул. Скрипника и ул. Гоголя.
Автомобили могут проезжать по свободной от выполнения работ полосе.
Успеха можно добиться в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм. А вот с организованностью и субординацией могут возникнуть большие проблемы.
Пятница обещает быть жаркой, с дождями, градом, грозой, порывами ветра до 20 м/с.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
влажн.:
давл.:
ветер: