Троллейбус №11 в понедельник изменит маршрут

Троллейбус №11 изменит маршрут с 9:30 до 14:00 18 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев на ул. Благовещенской и в пер. Симферопольском.
В это время троллейбус №11 будет курсировать так: разворотный круг «пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Дудинской – ул. Холодногорская – разворотный круг «ул. Новый Быт».
Успеха можно добиться в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм. А вот с организованностью и субординацией могут возникнуть большие проблемы.
Пятница обещает быть жаркой, с дождями, градом, грозой, порывами ветра до 20 м/с.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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