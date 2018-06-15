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15.06.2018  17:23   

Троллейбус №11 в понедельник изменит маршрут

Троллейбус №11 изменит маршрут с 9:30 до 14:00 18 июня.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев на ул. Благовещенской и в пер. Симферопольском.

В это время троллейбус №11 будет курсировать так: разворотный круг «пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Дудинской – ул. Холодногорская – разворотный круг «ул. Новый Быт».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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