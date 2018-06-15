Трамвай №1 в понедельник днем ходить не будет

Движение транспорта по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка», будет ограничено с 9:00 до 17:00 18 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
Также с 9:00 до 17:00 14 июня на этом участке будет запрещено движение трамваев, в связи с чем трамвай №1 в указанное время ходить не будет.
Успеха можно добиться в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм. А вот с организованностью и субординацией могут возникнуть большие проблемы.
Пятница обещает быть жаркой, с дождями, градом, грозой, порывами ветра до 20 м/с.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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