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15.06.2018  19:30   

Трамвай №1 в понедельник днем ходить не будет

Движение транспорта по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка», будет ограничено с 9:00 до 17:00 18 июня.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:00 до 17:00 14 июня на этом участке будет запрещено движение трамваев, в связи с чем трамвай №1 в указанное время ходить не будет.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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