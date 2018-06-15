15.06.2018 19:30

Трамвай №1 в понедельник днем ходить не будет

Движение транспорта по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка», будет ограничено с 9:00 до 17:00 18 июня.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.



На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.



Также с 9:00 до 17:00 14 июня на этом участке будет запрещено движение трамваев, в связи с чем трамвай №1 в указанное время ходить не будет.