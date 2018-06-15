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15.06.2018  18:30   

Ремонт улицы Гольдберговской: меняется движение трамваев

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Грековской до пр. Гагарина при движении в сторону пр. Гагарина, будет ограничено с 9:00 до 17:00 18 и 19 июня.


//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:00 до 16:00 18 и 19 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Гольдберговской, на участке от пер. Рыбасовского до пр. Гагарина, и ул. Молочной, на участке от ул. Гольдберговской до ул. Плехановской.

В связи с этим трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная (Конный рынок) – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

трамвай №6 - не ходит.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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