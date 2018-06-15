15.06.2018 18:30

Ремонт улицы Гольдберговской: меняется движение трамваев

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Грековской до пр. Гагарина при движении в сторону пр. Гагарина, будет ограничено с 9:00 до 17:00 18 и 19 июня.



//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.



На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.



Также с 9:00 до 16:00 18 и 19 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Гольдберговской, на участке от пер. Рыбасовского до пр. Гагарина, и ул. Молочной, на участке от ул. Гольдберговской до ул. Плехановской.



В связи с этим трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная (Конный рынок) – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;



трамвай №6 - не ходит.