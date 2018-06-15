Ремонт улицы Гольдберговской: меняется движение трамваев

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Грековской до пр. Гагарина при движении в сторону пр. Гагарина, будет ограничено с 9:00 до 17:00 18 и 19 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
Также с 9:00 до 16:00 18 и 19 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Гольдберговской, на участке от пер. Рыбасовского до пр. Гагарина, и ул. Молочной, на участке от ул. Гольдберговской до ул. Плехановской.
В связи с этим трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная (Конный рынок) – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;
трамвай №6 - не ходит.
Успеха можно добиться в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм. А вот с организованностью и субординацией могут возникнуть большие проблемы.
Пятница обещает быть жаркой, с дождями, градом, грозой, порывами ветра до 20 м/с.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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