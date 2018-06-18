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18.06.2018  17:29   

Дорожники ремонтируют улицу Гольдберговскую

По ней сегодня можно было проехать, хотя был риск попасть в небольшой затор. И так начиная от перекрестка с улицей Грековской и до проспекта Гагарина. Дорожники начали капитальный ремонт автомагистрали с одним из самых разрушенных от времени покрытием – улицы Гольдберговской.


// Городской Дозор

Раньше улицу автовладельцы пытались объехать чтобы не попасть колесом в яму. Таких здесь было предостаточно.

Михаил Микитчук, мастер КП «Дорремстрой»:
«Можно сказать, что она вся была в ужасном состоянии – ямы, наплывы, выбоины. В прошлом году была произведена замена рельсов, в этом году производится капитальный ремонт дорожного покрытия. На данном участке протяжённостью около 2 км будет уложено более 1 500 тонн асфальтобетона, и это только нижнего слоя».

Сегодня, добавляет Михаил Микитчук, дорожникам удастся закончить асфальтирование только одной полосы дороги. Завтра работы продолжатся. На время их проведения было изменено движение трамвая 27-го маршрта. «Шестерка» временно прекратила движение.

Будут изменения в движении и по другим объектам асфальтирования, отмечают коммунальщики. Делятся своими ближайшими планами.

Михаил Микитчук, мастер КП «Дорремстрой»:
«На улице Гвардейцев Широнинцев, на участке протяжённостью более 1 км, будет уложено порядка 1 500 тонн асфальтобетона. А на улице Краснодарской, там где-то 1,2 км пути, будет уложено около 2 000 асфальтобетона. На время проведения работ по данным улицам движение будет перекрыто, об этом будет сообщаться заранее».

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Тэги:  ремонт дорог, движение, харьков
 
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