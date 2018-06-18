Дорожники ремонтируют улицу Гольдберговскую

По ней сегодня можно было проехать, хотя был риск попасть в небольшой затор. И так начиная от перекрестка с улицей Грековской и до проспекта Гагарина. Дорожники начали капитальный ремонт автомагистрали с одним из самых разрушенных от времени покрытием – улицы Гольдберговской.
Раньше улицу автовладельцы пытались объехать чтобы не попасть колесом в яму. Таких здесь было предостаточно.
Михаил Микитчук, мастер КП «Дорремстрой»:
«Можно сказать, что она вся была в ужасном состоянии – ямы, наплывы, выбоины. В прошлом году была произведена замена рельсов, в этом году производится капитальный ремонт дорожного покрытия. На данном участке протяжённостью около 2 км будет уложено более 1 500 тонн асфальтобетона, и это только нижнего слоя».
Сегодня, добавляет Михаил Микитчук, дорожникам удастся закончить асфальтирование только одной полосы дороги. Завтра работы продолжатся. На время их проведения было изменено движение трамвая 27-го маршрта. «Шестерка» временно прекратила движение.
Будут изменения в движении и по другим объектам асфальтирования, отмечают коммунальщики. Делятся своими ближайшими планами.
Михаил Микитчук, мастер КП «Дорремстрой»:
«На улице Гвардейцев Широнинцев, на участке протяжённостью более 1 км, будет уложено порядка 1 500 тонн асфальтобетона. А на улице Краснодарской, там где-то 1,2 км пути, будет уложено около 2 000 асфальтобетона. На время проведения работ по данным улицам движение будет перекрыто, об этом будет сообщаться заранее».
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И запомните: в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
влажн.:
давл.:
ветер: