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18.06.2018  17:57   

В польский город-партнер Харькова запущен новый авиарейс

Первый самолет регулярного сообщения Люблин – Харьков авиакомпании «Bravo Airways» приземлился 18 июня в Международном аэропорту «Харьков».


// city.kharkov.ua

Первыми пассажирами рейса стали представители Харьковского городского совета, которые находились с рабочим визитом в Люблине, а также сотрудники туристических компаний и журналисты.

«Рейс Харьков-Люблин открывает перед харьковчанами и гостями города возможность за полтора часа с комфортом добраться до города-партнера Люблина, который является студенческой столицей Польши и одним из самых активных международных партнеров Харькова в сфере молодежной политики, туризма и культуры», - отметила депутат Харьковского городского совета Ольга Чичина.

С сегодняшнего дня рейс Харьков-Люблин будет курсировать еженедельно по понедельникам и четвергам.

Также Ольга Чичина отметила, что новое авиасообщение с Люблином очень актуально в рамках активного сотрудничества двух городов. По ее словам, на прошлой неделе 12 харьковских студентов были отобраны на два периода волонтариата в рамках Европейской волонтерской системы в Люблин. С июля по август харьковчане будут принимать участие в организации и обслуживании крупных культурных фестивалей Люблина - «Карнавале циркачей» и «Ягеллонской ярмарке», а в сентябре - в Фестивале легенд и Конгрессе инициатив Восточной Европы.

Напомним, 23 августа 2017 года в Харькове был подписан договор межмуниципального сотрудничества с Люблином, который предполагает сотрудничество в молодежной политике, в сфере поддержки культурного наследия и студенческих стартапов.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  авиа, харьков, люблин
 
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