18.06.2018 17:57

В польский город-партнер Харькова запущен новый авиарейс

Первый самолет регулярного сообщения Люблин – Харьков авиакомпании «Bravo Airways» приземлился 18 июня в Международном аэропорту «Харьков».



// city.kharkov.ua

Первыми пассажирами рейса стали представители Харьковского городского совета, которые находились с рабочим визитом в Люблине, а также сотрудники туристических компаний и журналисты.

«Рейс Харьков-Люблин открывает перед харьковчанами и гостями города возможность за полтора часа с комфортом добраться до города-партнера Люблина, который является студенческой столицей Польши и одним из самых активных международных партнеров Харькова в сфере молодежной политики, туризма и культуры», - отметила депутат Харьковского городского совета Ольга Чичина.



С сегодняшнего дня рейс Харьков-Люблин будет курсировать еженедельно по понедельникам и четвергам.



Также Ольга Чичина отметила, что новое авиасообщение с Люблином очень актуально в рамках активного сотрудничества двух городов. По ее словам, на прошлой неделе 12 харьковских студентов были отобраны на два периода волонтариата в рамках Европейской волонтерской системы в Люблин. С июля по август харьковчане будут принимать участие в организации и обслуживании крупных культурных фестивалей Люблина - «Карнавале циркачей» и «Ягеллонской ярмарке», а в сентябре - в Фестивале легенд и Конгрессе инициатив Восточной Европы.



Напомним, 23 августа 2017 года в Харькове был подписан договор межмуниципального сотрудничества с Люблином, который предполагает сотрудничество в молодежной политике, в сфере поддержки культурного наследия и студенческих стартапов.