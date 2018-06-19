19.06.2018 19:15

Реконструкция Годберговской: на три дня меняется движение трамваев и транспорта

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от пр. Гагарина до ул. Москалевской при движении в сторону ул. Владимирской, будет ограничено с 9:00 до 17:00 20, 21 и 22 июня.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.



На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.



Также с 9:00 до 17:00 20 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Гольдберговской, на участке от пер. Рыбасовского до ул. Москалевской. В связи с этим, движение трамваев №3, 6, 27 будет организовано следующим образом:



№3: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Конева – ул. Полтавский Шлях – Залютино;



№6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;

(в обратном направлении): Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная (Конный рынок) – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;



№27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;



(в обратном направлении): Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная (Конный рынок) – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».



Кроме того, с 9:00 до 17:00 21 и 22 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Гольдберговской, на участке от пер. Рыбасовского до пр. Гагарина, и по ул. Молочной, на участке от ул. Гольдберговской до ул. Плехановской. В связи с этим, движение трамваев №6 и 27 будет организовано следующим образом:



№6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная (Конный рынок) – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;



№27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная (Конный рынок) – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».