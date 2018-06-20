Ремонт дороги по улице Гвардейцев Широнинцев: троллейбусы и маршрутки будут ходить по-другому

22 и 23 июня с 9:00 до 17:00 будет запрещено движение транспорта по улице Гвардейцев Широнинцев – на участке от улицы Героев Труда до улицы Бучмы.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим проспекту Тракторостроителей и улице Академика Павлова.
На время работ автобусы будут курсировать так:
№55э, 247э: ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Леся Сердюка – ул. Дружбы Народов – ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту;
№107э, 206э, 259э, 294э: ул. Гвардейцев Широнинцев – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – ул. Бучмы – ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту.
Кроме того, будет запрещено движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев – на участке от ул. Валентиновской до Северной Салтовки. Поэтому часть из них изменит маршрут следующим образом:
№31: 602 м/р – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Московский проспект»;
№35: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – ул. Гвардейцев Широнинцев – ул. Валентиновская (ст. м. «Студенческая») – ул. Барабашова – ул. Героев Труда – ул. Барабашова – ул. Валентиновская – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;
троллейбус №42 – курсировать не будет.
Звезды советуют как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
Среда будет облачной, прояснится только к вечеру. Дневной максимум – 32 градуса тепла.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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