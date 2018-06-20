20.06.2018 19:50

На Коммунальном мосту движение транспорта запрещено до середины июля

Съезд и заезд транспорта на пр. Льва Ландау при движении от ул. Халтурина в сторону ул. Энергетической запрещены с 20 июня по 15 июля.



//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией съезда с Коммунального путепровода.



На этот период автобусы будут осуществлять объезд закрытого участка пр. Льва Ландау (Коммунальный мост) следующим образом:



№49э, 205э, 249э, 259э, 267э, 294э: пр. Льва Ландау (Коммунальный мост) – за путепроводом поворот направо на пр. Московский – под путепроводом на перекрестке пр. Московский – Полиграфкомбинат разворот налево на пр. Московский (в сторону центра) и далее по маршруту.



Также с 20 июня по 15 июля запрещено движение троллейбусов в районе Коммунального путепровода, в связи с чем они курсируют следующим образом:



№20: разворотный круг «602 м/р» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – съезд с Коммунального путепровода в районе предприятия «Турбоатом»;



№31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – съезд с Коммунального путепровода в районе предприятия «Турбоатом».