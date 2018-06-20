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20.06.2018  19:50   

На Коммунальном мосту движение транспорта запрещено до середины июля

Съезд и заезд транспорта на пр. Льва Ландау при движении от ул. Халтурина в сторону ул. Энергетической запрещены с 20 июня по 15 июля.


//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией съезда с Коммунального путепровода.

На этот период автобусы будут осуществлять объезд закрытого участка пр. Льва Ландау (Коммунальный мост) следующим образом:

№49э, 205э, 249э, 259э, 267э, 294э: пр. Льва Ландау (Коммунальный мост) – за путепроводом поворот направо на пр. Московский – под путепроводом на перекрестке пр. Московский – Полиграфкомбинат разворот налево на пр. Московский (в сторону центра) и далее по маршруту.

Также с 20 июня по 15 июля запрещено движение троллейбусов в районе Коммунального путепровода, в связи с чем они курсируют следующим образом:

№20: разворотный круг «602 м/р» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – съезд с Коммунального путепровода в районе предприятия «Турбоатом»;

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – съезд с Коммунального путепровода в районе предприятия «Турбоатом».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт дорог, движение, харьков
 
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