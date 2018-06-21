21.06.2018 18:02

В Харькове ремонтируют внутриквартальные дороги

Переулок Титаренковский, группа домов с 22-го по 28-й, Новобаварский район. Уже совсем скоро эти дворы изменятся до неузнаваемости.



// Городской Дозор

Здесь дорожники приступили к ремонту внутриквартальных дорог.



Местные жители обратились с просьбой провести работы к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу.



Людей услышали. Применили комплексный подход. В прошлом году обновили свои коммуникации тепловики. В этом году – сотрудники "Харьковводоканала". Сейчас к работе приступили дорожники.



Оксана Башлай, заместитель председателя Новобаварского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства:

«На данный момент выполнены работы по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. Т.к. дорожки, тротуары и дорога - проезжая часть были в крайне изношенном техническом состоянии. В настоящий момент установлен бордюрный камень, подготовлено асфальтобетонное покрытие и частично выполнен ремонт пешеходных дорожек. В целом будет выполнено по 2 объектам 2 500 квадратных метров дорог и порядка 700 квадратных метров пешеходных тротуарных дорожек».



Вот так после капремонта выглядит двор по улице Петра Болбочана, 7. Здесь тоже провели капремонт внутрикварталки и пешеходных зон.



А это двор двор по улице Мендлеева, 23/1 и Рабкоровский, 24. Здесь дорожники уже вкладывают новенькое асфальтобетонное покрытие. В планах обновления 1300 квадратных метров дороги и 800 квадратных метров тротуаров. Работы на финальной стадии.



Оксана Башлай, заместитель председателя Новобаварского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства:

«В целом на 2018 год запланировано 18 объектов по капитальному ремонту внутриквартальных дорог. Это полностью с демонтажём и укладкой асфальтобетонного полотна. Это охватывает более 40 жилых домов, кроме этого асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог будет уложено порядка 22 000 метров квадратных и более 15 000 квадратных метров тротуарных дорожек».