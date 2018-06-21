21.06.2018 19:00

В Харькове открыли офис «Turkish Airlines»

Харьков, город с большим потенциалом, подтверждает желание многих стран и городов мира наладить сотрудничество с Первой столицей. Вот и сегодня была открыта новая страница в истории взаимоотношений между Харьковом и Турцией – представительский офис «Турецких авиалиний» на Павловской площади, 2.



// city.kharkov.ua

Для Первой столиці это и новая страница в сотрудничестве между Харьковом и Турцией, и возможность развивать туристическую сферу, и возможность предоставить харьковчанам все удобства для путешествий.



Альпер Кашикчи, генеральный директор Turkish Airlines в Харькове:

«Мы открываем этот городской офис и надеемся, что наш центр в центре Харькова займет место в сердцах харьковчан».



Эмре Меневше, вице-президент по продажам региона Восточная Европа и Балкан Turkish Airlines:

«Харьков – второй город в Украине и очень важен для нас. Благодаря своему потенциалу роста в сфере авиаперевозок Харьков – это город с большими перспективами. И мы очень благодарны властям за сотрудничество».



Год назад из Харькова были осуществлены первые авиаперевозки этой компанией. Сегодня их уже более 800, а это значит, больше 100 тысяч пассажиров воспользовались возможностью путешествовать по миру.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

«Для нас очень важно сегодняшнее событие, потому что Харьков – это город, который позиционирует себя как европейский центр, это действительно второй по величине город в Украине, но не хотим быть вторым, мы всегда считали, считаем и будем считать, что мы – один из самых крупных городов-мегаполисов. И действительно то международное признание, которое сегодня у Харькова. Наверное, это единственный город, который может похвастаться этим достижением. Но самое главное – то удобство и тот комфорт, который сегодня предоставляют ваши авиалинии, харьковчане по достоинству их оценили».



За успешную работу первый вице-мэр вручил коллективу офиса Благодарность Харьковского городского головы.



В свою очередь Игорю Терехову презентовали памятную награду – как символ дружбы между Харьковом и Турцией. Ну, а как пожелание, – плодотворное сотрудничество и в дальнейшем.



Владимир Белый, Почетный Консул Республики Турция в Харькове:

«Я хочу пожелать, чтобы наши турецкие друзья участвовали не только в авиаперевозках, но и продолжали активно участвовать в жизни города Харькова и области, в социальных и культурных проектах».



Первыми посетителями офиса стали почетные гости. И как определили, представительство отвечает всем требованиям комфорта и удобства. И еще сегодня здесь такая праздничная атмосфера традиционных турецких угощений. А уже завтра – полноценный рабочий день.\