В Харькове открыли офис «Turkish Airlines»

Харьков, город с большим потенциалом, подтверждает желание многих стран и городов мира наладить сотрудничество с Первой столицей. Вот и сегодня была открыта новая страница в истории взаимоотношений между Харьковом и Турцией – представительский офис «Турецких авиалиний» на Павловской площади, 2.
Для Первой столиці это и новая страница в сотрудничестве между Харьковом и Турцией, и возможность развивать туристическую сферу, и возможность предоставить харьковчанам все удобства для путешествий.
Альпер Кашикчи, генеральный директор Turkish Airlines в Харькове:
«Мы открываем этот городской офис и надеемся, что наш центр в центре Харькова займет место в сердцах харьковчан».
Эмре Меневше, вице-президент по продажам региона Восточная Европа и Балкан Turkish Airlines:
«Харьков – второй город в Украине и очень важен для нас. Благодаря своему потенциалу роста в сфере авиаперевозок Харьков – это город с большими перспективами. И мы очень благодарны властям за сотрудничество».
Год назад из Харькова были осуществлены первые авиаперевозки этой компанией. Сегодня их уже более 800, а это значит, больше 100 тысяч пассажиров воспользовались возможностью путешествовать по миру.
Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:
«Для нас очень важно сегодняшнее событие, потому что Харьков – это город, который позиционирует себя как европейский центр, это действительно второй по величине город в Украине, но не хотим быть вторым, мы всегда считали, считаем и будем считать, что мы – один из самых крупных городов-мегаполисов. И действительно то международное признание, которое сегодня у Харькова. Наверное, это единственный город, который может похвастаться этим достижением. Но самое главное – то удобство и тот комфорт, который сегодня предоставляют ваши авиалинии, харьковчане по достоинству их оценили».
За успешную работу первый вице-мэр вручил коллективу офиса Благодарность Харьковского городского головы.
В свою очередь Игорю Терехову презентовали памятную награду – как символ дружбы между Харьковом и Турцией. Ну, а как пожелание, – плодотворное сотрудничество и в дальнейшем.
Владимир Белый, Почетный Консул Республики Турция в Харькове:
«Я хочу пожелать, чтобы наши турецкие друзья участвовали не только в авиаперевозках, но и продолжали активно участвовать в жизни города Харькова и области, в социальных и культурных проектах».
Первыми посетителями офиса стали почетные гости. И как определили, представительство отвечает всем требованиям комфорта и удобства. И еще сегодня здесь такая праздничная атмосфера традиционных турецких угощений. А уже завтра – полноценный рабочий день.\
Звезды обещают хороший день для того, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Дневной максимум – 30 градусов тепла.
21 июня в 12 часов 7 минут наступит астрономическое лето.
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