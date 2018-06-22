22.06.2018 13:29

В выходные на ХТЗ не будут ходить трамваи

Дорожники будут перекладывать трамвайные пути по проспекту Тракторостроителей.



// city.kharkov.ua

23 и 24 июня с 9:00 до 17:00 будет запрещено движение трамваев по проспекту Тракторостроителей, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный».



На этот период движение трамваев №23 и 26 будет осуществляться так:



трамвай №23: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 м/р»;



трамвай №26: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 м/р».