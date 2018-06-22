В выходные на ХТЗ не будут ходить трамваи

Дорожники будут перекладывать трамвайные пути по проспекту Тракторостроителей.
23 и 24 июня с 9:00 до 17:00 будет запрещено движение трамваев по проспекту Тракторостроителей, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный».
На этот период движение трамваев №23 и 26 будет осуществляться так:
трамвай №23: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 м/р»;
трамвай №26: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 м/р».
Если вы хотите провести сегодняшний день спокойно и гармонично, то звезды советуют вам по возможности не браться за большие и, тем более, ответственные дела.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня, и так будет до самого вечера. Без осадков. Дневной максимум – 32 градуса тепла
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
влажн.:
давл.:
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