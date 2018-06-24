24.06.2018 15:31

На Салтовке в понедельник изменится схема движения транспорта

Движение транспорта по ул. Медицинской, на участке от Салтовского шоссе до ул. Амосова, будет запрещено с 8:00 до 17:00 25 июня.



// Горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Медицинской.



Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.



На этот период высадка и посадка пассажиров некоторых автобусов будет осуществляться на таких остановках:

№10э - на ост. «Салтовское шоссе»;



№249э – на ост. «ул. Амосова»;



№105э – на ост. «Салтовское шоссе», с изменением пути следования: Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;



№233э – на ост. «Салтовское шоссе»;



№211э – на ост. «ул. Амосова», с изменением пути следования: ул. Амосова - ул. Солнечная - ул. Краснодарская и далее по маршруту;



№281э изменит свой маршрут следующим образом: пр. Юбилейный - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей - ул. Амосова - ул. Солнечная - ул. Краснодарская - ул. Велозаводская - ул. Амосова - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - пр. Юбилейный и далее по маршруту.