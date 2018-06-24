На Салтовке в понедельник изменится схема движения транспорта

Движение транспорта по ул. Медицинской, на участке от Салтовского шоссе до ул. Амосова, будет запрещено с 8:00 до 17:00 25 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Медицинской.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.
На этот период высадка и посадка пассажиров некоторых автобусов будет осуществляться на таких остановках:
№10э - на ост. «Салтовское шоссе»;
№249э – на ост. «ул. Амосова»;
№105э – на ост. «Салтовское шоссе», с изменением пути следования: Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;
№233э – на ост. «Салтовское шоссе»;
№211э – на ост. «ул. Амосова», с изменением пути следования: ул. Амосова - ул. Солнечная - ул. Краснодарская и далее по маршруту;
№281э изменит свой маршрут следующим образом: пр. Юбилейный - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей - ул. Амосова - ул. Солнечная - ул. Краснодарская - ул. Велозаводская - ул. Амосова - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - пр. Юбилейный и далее по маршруту.
Все, вы сможете осуществить сегодня, на следующий день может оказаться уже не по плечу. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Жаркая суббота закончится ливнями, и в воскресенье станет ощутимо прохладнее.
Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечается День молодежи в Украине.
влажн.:
давл.:
ветер: