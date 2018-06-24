Главная Новости Дороги и транспорт На Салтовке в понедельник изменится схема движения транспорта
24.06.2018  15:31   

На Салтовке в понедельник изменится схема движения транспорта

Движение транспорта по ул. Медицинской, на участке от Салтовского шоссе до ул. Амосова, будет запрещено с 8:00 до 17:00 25 июня.


// Горсовет

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Медицинской. 

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам. 

На этот период высадка и посадка пассажиров некоторых автобусов будет осуществляться на таких остановках:

№10э - на ост. «Салтовское шоссе»;

№249э – на ост.  «ул. Амосова»;

№105э – на ост. «Салтовское шоссе», с изменением пути следования: Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту; 

№233э – на ост. «Салтовское шоссе»;

№211э – на ост. «ул. Амосова», с изменением пути следования: ул. Амосова - ул. Солнечная - ул. Краснодарская и далее по маршруту; 

№281э изменит свой маршрут следующим образом: пр. Юбилейный - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей - ул. Амосова - ул. Солнечная - ул. Краснодарская - ул. Велозаводская - ул. Амосова - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - пр. Юбилейный и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский Горсовет
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.06 Дороги и транспорт На улице Скрипника ограничено движение транспорта 12.06 Дороги и транспорт На улице Большой Панасовской продолжают ремонтировать проезжую часть 11.06 Дороги и транспорт Движение транспорта по улице Клочковской будет запрещено еще три недели
 
 

Видео

На трамвайные и троллейбусные депо давит "Укртрасбезопасность". Электротранспорт под угрозой полной остановки
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 