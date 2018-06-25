25.06.2018 18:49

На перекрестке на Новых Домах будет запрещен проезд

Движение транспорта через разделительную полосу на перекрестке бул. Богдана Хмельницкого и ул. Рыбалко будет запрещено с 8:00 25 июня до 20:00 1 июля.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на водопроводных сетях в районе перекрестка бул. Богдана Хмельницкого и ул. Рыбалко.



Объезд закрытого участка организован через прилегающие перекрестки:

- бул. Богдана Хмельницкого - ул. Академика Филиппова;

- бул. Богдана Хмельницкого - в районе дома №242/2 по пр. Московскому.



Кроме того, в это же время автобус №15э, проходящей через указанный перекресток, будет курсировать так: ул. Рыбалко – бул. Богдана Хмельницкого - разворот возле дома №242/2 по пр. Московскому – бул. Богдана Хмельницкого и далее по маршруту.