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25.06.2018  18:49   

На перекрестке на Новых Домах будет запрещен проезд

Движение транспорта через разделительную полосу на перекрестке бул. Богдана Хмельницкого и ул. Рыбалко будет запрещено с 8:00 25 июня до 20:00 1 июля.


city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на водопроводных сетях в районе перекрестка бул. Богдана Хмельницкого и ул. Рыбалко.
 
Объезд закрытого участка организован через прилегающие перекрестки:
- бул. Богдана Хмельницкого - ул. Академика Филиппова;
- бул. Богдана Хмельницкого - в районе дома №242/2 по пр. Московскому.
 
Кроме того, в это же время автобус №15э, проходящей через указанный перекресток, будет курсировать так: ул. Рыбалко – бул. Богдана Хмельницкого - разворот возле дома №242/2 по пр. Московскому – бул. Богдана Хмельницкого и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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