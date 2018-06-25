На перекрестке на Новых Домах будет запрещен проезд

Движение транспорта через разделительную полосу на перекрестке бул. Богдана Хмельницкого и ул. Рыбалко будет запрещено с 8:00 25 июня до 20:00 1 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на водопроводных сетях в районе перекрестка бул. Богдана Хмельницкого и ул. Рыбалко.
Объезд закрытого участка организован через прилегающие перекрестки:
- бул. Богдана Хмельницкого - ул. Академика Филиппова;
- бул. Богдана Хмельницкого - в районе дома №242/2 по пр. Московскому.
Кроме того, в это же время автобус №15э, проходящей через указанный перекресток, будет курсировать так: ул. Рыбалко – бул. Богдана Хмельницкого - разворот возле дома №242/2 по пр. Московскому – бул. Богдана Хмельницкого и далее по маршруту.
Если у вас запланированы на сегодня какие-то дела, заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится до конца дня. Осадков не ожидается.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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