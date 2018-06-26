26.06.2018 10:28

На Новых Домах запретили проезд по второстепенной дороге

Это связано с капремонтом проезжей части.



// city.kharkov.ua

26 и 27 июня с 8:00 до 21:00 запрещено движение транспорта по второстепенной дороге вдоль улицы Харьковских Дивизий, на участке от бульвара Юрьева до Московского проспекта.



На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Харьковских Дивизий.