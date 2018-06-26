Главная Новости Дороги и транспорт На Новых Домах запретили проезд по второстепенной дороге
26.06.2018  10:28   

На Новых Домах запретили проезд по второстепенной дороге

Это связано с капремонтом проезжей части.


// city.kharkov.ua

26 и 27 июня с 8:00 до 21:00 запрещено движение транспорта по второстепенной дороге вдоль улицы Харьковских Дивизий, на участке от бульвара Юрьева до Московского проспекта.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Харьковских Дивизий.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.06 Дороги и транспорт На Кузинском мосту можно проехать только по одной полосе 22.06 Дороги и транспорт В выходные на ХТЗ не будут ходить трамваи 21.06 Дороги и транспорт В Харькове ремонтируют внутриквартальные дороги  
 
 

Видео

Резонансное убийство на Салтовке. Двое убитых, раненый ребенок, подозреваемый задержан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 