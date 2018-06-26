На Новых Домах запретили проезд по второстепенной дороге

Это связано с капремонтом проезжей части.
26 и 27 июня с 8:00 до 21:00 запрещено движение транспорта по второстепенной дороге вдоль улицы Харьковских Дивизий, на участке от бульвара Юрьева до Московского проспекта.
На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Харьковских Дивизий.
День не склоняет к легкомысленности и способен наделить вас недюжинным упорством. Воспользуйтесь этим, чтобы расставить приоритеты и определить желанную для себя цель на ближайшее будущее.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Если верить хроникам, то ровно 520 лет назад, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.
влажн.:
давл.:
ветер: