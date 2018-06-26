26.06.2018 10:17

На Кузинском мосту можно проехать только по одной полосе

Движение транспорта по Кузинскому мосту - на участке от ул. Большой Панасовской до ул. Озерянской – ограничено сегодня, 26 июня, до 17:00.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе движения.