Главная Новости Дороги и транспорт На Кузинском мосту можно проехать только по одной полосе
26.06.2018  10:17   

На Кузинском мосту можно проехать только по одной полосе

Движение транспорта по Кузинскому мосту - на участке от ул. Большой Панасовской до ул. Озерянской – ограничено сегодня, 26 июня, до 17:00.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт дорог, движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.06 Дороги и транспорт В Харькове ремонтируют внутриквартальные дороги   20.06 Дороги и транспорт На Коммунальном мосту движение транспорта запрещено до середины июля 20.06 Дороги и транспорт Ремонт дороги по улице Гвардейцев Широнинцев: троллейбусы и маршрутки будут ходить по-другому
 
 

Видео

Резонансное убийство на Салтовке. Двое убитых, раненый ребенок, подозреваемый задержан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 