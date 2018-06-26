На Кузинском мосту можно проехать только по одной полосе

Движение транспорта по Кузинскому мосту - на участке от ул. Большой Панасовской до ул. Озерянской – ограничено сегодня, 26 июня, до 17:00.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
День не склоняет к легкомысленности и способен наделить вас недюжинным упорством. Воспользуйтесь этим, чтобы расставить приоритеты и определить желанную для себя цель на ближайшее будущее.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Если верить хроникам, то ровно 520 лет назад, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.
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