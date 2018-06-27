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27.06.2018  13:13   

На улице Краснодарской будет запрещен проезд

Движение транспорта по ул. Краснодарской, на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Велозаводской, будет запрещено с 8:00 до 17:00 2, 3 и 4 июля.


city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Амосова и ул. Немышлянской.

Также с 8:00 до 17:00 2, 3 и 4 июля будет изменен путь следования автобусов, в связи с чем они будут осуществлять объезд закрытого участка ул. Краснодарской следующим образом:

№30э: пр. Тракторостроителей - ул. Амосова - ул. Солнечная - ул. Краснодарская - ул. Велозаводская - ул. Амосова - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;

№211э: ул. Краснодарская - пр. Тракторостроителей - ул. Амосова - ул. Медицинская - Салтовское шоссе - ул. Медицинская - ул. Солнечная - ул. Краснодарская - ул. Велозаводская - ул. Амосова - пр. Тракторостроителей - ул. Краснодарская и далее по маршруту;

№228э: ул. Тракторостроителей - ул. Амосова - ул. Солнечная - ул. Краснодарская - ул. Велозаводская - ул. Амосова - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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