27.06.2018 13:13

На улице Краснодарской будет запрещен проезд

Движение транспорта по ул. Краснодарской, на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Велозаводской, будет запрещено с 8:00 до 17:00 2, 3 и 4 июля.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.



На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Амосова и ул. Немышлянской.



Также с 8:00 до 17:00 2, 3 и 4 июля будет изменен путь следования автобусов, в связи с чем они будут осуществлять объезд закрытого участка ул. Краснодарской следующим образом:



№30э: пр. Тракторостроителей - ул. Амосова - ул. Солнечная - ул. Краснодарская - ул. Велозаводская - ул. Амосова - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;



№211э: ул. Краснодарская - пр. Тракторостроителей - ул. Амосова - ул. Медицинская - Салтовское шоссе - ул. Медицинская - ул. Солнечная - ул. Краснодарская - ул. Велозаводская - ул. Амосова - пр. Тракторостроителей - ул. Краснодарская и далее по маршруту;



№228э: ул. Тракторостроителей - ул. Амосова - ул. Солнечная - ул. Краснодарская - ул. Велозаводская - ул. Амосова - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту.