На улице Краснодарской будет запрещен проезд

Движение транспорта по ул. Краснодарской, на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Велозаводской, будет запрещено с 8:00 до 17:00 2, 3 и 4 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Амосова и ул. Немышлянской.
Также с 8:00 до 17:00 2, 3 и 4 июля будет изменен путь следования автобусов, в связи с чем они будут осуществлять объезд закрытого участка ул. Краснодарской следующим образом:
№30э: пр. Тракторостроителей - ул. Амосова - ул. Солнечная - ул. Краснодарская - ул. Велозаводская - ул. Амосова - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;
№211э: ул. Краснодарская - пр. Тракторостроителей - ул. Амосова - ул. Медицинская - Салтовское шоссе - ул. Медицинская - ул. Солнечная - ул. Краснодарская - ул. Велозаводская - ул. Амосова - пр. Тракторостроителей - ул. Краснодарская и далее по маршруту;
№228э: ул. Тракторостроителей - ул. Амосова - ул. Солнечная - ул. Краснодарская - ул. Велозаводская - ул. Амосова - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.
Среда будет облачной. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь c грозой, шквалы до 15-20 м/с.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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