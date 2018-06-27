27.06.2018 16:46

На Театральной площади ограничивается движение транспорта

Движение транспорта по пл. Театральной, на участке от ул. Гоголя до ул. Сумской при движении в сторону ул. Грабовского, будет ограничено с 8:00 2 июля до 16:00 2 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом теплотрассы.



На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.