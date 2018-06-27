На Театральной площади ограничивается движение транспорта

Движение транспорта по пл. Театральной, на участке от ул. Гоголя до ул. Сумской при движении в сторону ул. Грабовского, будет ограничено с 8:00 2 июля до 16:00 2 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом теплотрассы.
На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.
Среда будет облачной. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь c грозой, шквалы до 15-20 м/с.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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