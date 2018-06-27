Главная Новости Дороги и транспорт На Театральной площади ограничивается движение транспорта
27.06.2018  16:46   

На Театральной площади ограничивается движение транспорта

Движение транспорта по пл. Театральной, на участке от ул. Гоголя до ул. Сумской при движении в сторону ул. Грабовского, будет ограничено с 8:00 2 июля до 16:00 2 августа.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом теплотрассы.

На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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