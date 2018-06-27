27.06.2018 18:45

В Харькове завтра кое-где перекроют дорогу

Движение транспорта по ул. Немышлянской, на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Велозаводской, будет запрещено с 8:00 до 17:00 28 июня.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.



На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Краснодарской.