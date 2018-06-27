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27.06.2018  18:45   

В Харькове завтра кое-где перекроют дорогу

Движение транспорта по ул. Немышлянской, на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Велозаводской, будет запрещено с 8:00 до 17:00 28 июня.


city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Краснодарской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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