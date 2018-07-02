02.07.2018 19:04

В выходные закроют один из вестибюлей станции метро «Холодная гора»

В вестибюле будут менять двери и их опорные конструкции.



// city.kharkov.ua

Речь идет о вестибюле №2 ст. м. «Холодная гора» (выход к ул. Холодногорской и ул. Дудинской).

Он будет закрыт для пассажиров с 21:00 6 июля до 5:30 9 июля для входа и выхода.



Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.