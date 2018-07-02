Главная Новости Дороги и транспорт В выходные закроют один из вестибюлей станции метро «Холодная гора»
02.07.2018  19:04   

В выходные закроют один из вестибюлей станции метро «Холодная гора»

В вестибюле будут менять двери и их опорные конструкции.


// city.kharkov.ua

Речь идет о вестибюле №2 ст. м. «Холодная гора» (выход к ул. Холодногорской и ул. Дудинской).

Он будет закрыт для пассажиров с 21:00 6 июля до 5:30 9 июля для входа и выхода.

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.06 Дороги и транспорт На Новых Домах запретили проезд по второстепенной дороге 26.06 Дороги и транспорт На Кузинском мосту можно проехать только по одной полосе 22.06 Дороги и транспорт В выходные на ХТЗ не будут ходить трамваи
 
 

Видео

Адвокаты Геннадия Кернеса: сторона обвинения не готова к дебатам либо пытается повлиять на суд
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 