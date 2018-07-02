В выходные закроют один из вестибюлей станции метро «Холодная гора»

В вестибюле будут менять двери и их опорные конструкции.
Речь идет о вестибюле №2 ст. м. «Холодная гора» (выход к ул. Холодногорской и ул. Дудинской).
Он будет закрыт для пассажиров с 21:00 6 июля до 5:30 9 июля для входа и выхода.
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
День будет облачным – с самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
2 июля отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
влажн.:
давл.:
ветер: