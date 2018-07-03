Празднующие полицейские перекроют площадь Свободы

Движение транспорта по левой стороне пл. Свободы будет запрещено 4 июля с 17:00 до завершения мероприятий по случаю Дня Национальной полиции.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, движение будет закрыто на участке от пересечения ул. Сумской с ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина.
Движение транспорта будет организовано по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение способно перерасти в глубокое чувство.
Практически весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажн.:
давл.:
ветер: