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03.07.2018  18:01   

Празднующие полицейские перекроют площадь Свободы

Движение транспорта по левой стороне пл. Свободы будет запрещено 4 июля с 17:00 до завершения мероприятий по случаю Дня Национальной полиции.


// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, движение будет закрыто на участке от пересечения ул. Сумской с ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина.

Движение транспорта будет организовано по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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