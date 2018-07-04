04.07.2018 12:08

На Купеческом мосту ограничено движение транспорта

Движение транспорта по Купеческому мосту, на участке от спуска Соборного до Лопанской набережной, ограничено с 4 июля по 4 октября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом моста.



Двустороннее движение для объезда закрытого участка организовано по полосе встречного направления.