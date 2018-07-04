На Купеческом мосту ограничено движение транспорта

Движение транспорта по Купеческому мосту, на участке от спуска Соборного до Лопанской набережной, ограничено с 4 июля по 4 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом моста.
Двустороннее движение для объезда закрытого участка организовано по полосе встречного направления.
День, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Утром небо будет ясным, а днем на нем появятся облака, которые не исчезнут до завершения дня. Без существенных осадков.
Нацполиция Украины отмечает третий день рождения, хотя саму дату праздника переносят уже второй раз.
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