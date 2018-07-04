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04.07.2018  12:08   

На Купеческом мосту ограничено движение транспорта

Движение транспорта по Купеческому мосту, на участке от спуска Соборного до Лопанской набережной, ограничено с 4 июля по 4 октября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом моста.

Двустороннее движение для объезда закрытого участка организовано по полосе встречного направления.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  мост, харьков, ремонт
 
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