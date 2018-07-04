04.07.2018 16:31

Движение транспорта на Салтовке изменит чемпионат по триатлону

В воскресенье, 8 июля, с 6:00 до 10:00 будет ограничено движение транспорта по улице Героев Труда – на участке от моста через реку Харьков до улицы Барабашова.



//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением чемпионата по триатлону «Iron Way Kharkiv Man Sprint».



Двустороннее движение будет организовано по свободной от проведения спортивного мероприятия полосе движения.



Кроме того, будет запрещено движение транспорта по улице Барабашова, на участке от улицы Героев Труда до улицы Валентиновской, а также по улице Валентиновской, на участке от улицы Барабашова до улицы Академика Павлова.



С 6:00 до 10:00 автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:



№152э, 268э: ул. Героев Труда – перекресток ул. Героев Труда и ул. Барабашова – ул. Героев Труда и далее по маршруту;



№272э: ул. Валентиновская – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда и далее по маршруту.



Также с 7:30 до 10:00 по ул. Барабашова и ул. Валентиновской будет запрещено движение троллейбусов. Электротранспорт будет курсировать так:



№42: ст. «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – ст. м. «Академика Барабашова»;



№34: курсировать не будет.