На улице Золочевской временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Золочевской, на участке от ул. Нарвской до ул. Самодеятельной, запрещено сегодня, 5 июля, до 17:00.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.
Пропуск городского пассажирского транспорта, а также специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, обеспечен.
То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Ваши шансы на решение любых вопросов будут очень высоки, если направить свою энергию в нужное русло.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
влажн.:
давл.:
ветер: