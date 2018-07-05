05.07.2018 10:44

На улице Золочевской временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Золочевской, на участке от ул. Нарвской до ул. Самодеятельной, запрещено сегодня, 5 июля, до 17:00.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.



Пропуск городского пассажирского транспорта, а также специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, обеспечен.