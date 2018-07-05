05.07.2018 11:00

По улице Веринской на месяц ограничили движение

Движение транспорта по ул. Веринской ограничено, а по ул. Пестеля при движении от ул. Марьевской в сторону ул. Веринской - запрещено до 4 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по ликвидации утечки газа на перекрестке ул. Веринской и ул. Пестеля.



Пропуск транспорта по ул. Веринской организован по свободной от выполнения работ полосе движения.



Объехать закрытый участок на ул. Пестеля можно по прилегающим улицам: Марьевской и Вятской.