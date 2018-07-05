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05.07.2018  11:00   

По улице Веринской на месяц ограничили движение

Движение транспорта по ул. Веринской ограничено, а по ул. Пестеля при движении от ул. Марьевской в сторону ул. Веринской - запрещено до 4 августа.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по ликвидации утечки газа на перекрестке ул. Веринской и ул. Пестеля.
 
Пропуск транспорта по ул. Веринской организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Объехать закрытый участок на ул. Пестеля можно по прилегающим улицам: Марьевской и Вятской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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