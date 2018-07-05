05.07.2018 14:00

На Залютино перекроют дорогу к гериатрическому пансионату

Запрещается движение транспорта по улице Игоря Муратова, на участке от 1-го Золочевского переулка до Харьковского гериатрического пансионата ветеранов труда, с 8.00 до 17.00 6 июля.



//gortransport.kharkov.ua

Причина запрета – проведение работ по ремонту проезжей части по улице Игоря Муратова на указанном участке.



На этот период автобусные маршруты общего пользования изменят конечную остановку.

Маршрутки №№43е, 254е будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке улицы Игоря Муратова и 1-го Золочевского переулка.