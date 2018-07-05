Главная Новости Дороги и транспорт На Залютино перекроют дорогу к гериатрическому пансионату
05.07.2018  14:00   

На Залютино перекроют дорогу к гериатрическому пансионату

Запрещается движение транспорта по улице Игоря Муратова, на участке от 1-го Золочевского переулка до Харьковского гериатрического пансионата ветеранов труда, с 8.00 до 17.00 6 июля.


//gortransport.kharkov.ua

Причина запрета – проведение работ по ремонту проезжей части по улице Игоря Муратова на указанном участке.

На этот период автобусные маршруты общего пользования изменят конечную остановку.

Маршрутки №№43е, 254е будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке улицы Игоря Муратова и 1-го Золочевского переулка.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, трамвай, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.07 Дороги и транспорт Движение транспорта на Салтовке изменит чемпионат по триатлону 03.07 Дороги и транспорт Празднующие полицейские перекроют площадь Свободы 02.07 Дороги и транспорт В выходные закроют один из вестибюлей станции метро «Холодная гора»
 
 

Видео

Адвокаты Геннадия Кернеса заявили, что прокуроры блокируют процесс дебатов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 