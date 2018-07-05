На Залютино перекроют дорогу к гериатрическому пансионату

Запрещается движение транспорта по улице Игоря Муратова, на участке от 1-го Золочевского переулка до Харьковского гериатрического пансионата ветеранов труда, с 8.00 до 17.00 6 июля.
Причина запрета – проведение работ по ремонту проезжей части по улице Игоря Муратова на указанном участке.
На этот период автобусные маршруты общего пользования изменят конечную остановку.
Маршрутки №№43е, 254е будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке улицы Игоря Муратова и 1-го Золочевского переулка.
То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Ваши шансы на решение любых вопросов будут очень высоки, если направить свою энергию в нужное русло.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
влажн.:
давл.:
ветер: