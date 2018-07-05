05.07.2018 16:02

Возле Конного рынка временно не будут ходить трамваи

Движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии, будет запрещено с 21:00 6 июля до 5:00 7 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.



На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:



№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;



№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова (парк Машиностроителей) - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - Южный вокзал;



в обратном направлении: Южный вокзал - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;



№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова (парк Машиностроителей) - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново;



в обратном направлении: по своему маршруту.